Сантьяго, 9 февраля, 2021, 00:30 — ИА Регнум. По состоянию на 8 февраля в Чили от COVID-19 привиты 174 975 человек старше 81 года. Всего в стране процедуру вакцинации прошли 664 702 человека в стране. Об этом сообщила газета La Tercera.

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64% вакцинированных составляют женщины, остальные 36% — мужчины, сообщили в министерстве здравоохранения.

Напомним, что в настоящее время на территории Чили граждане могут привиться двумя вакцинами от COVID-19. Вакциной Sinovac привились 594 466 человек, вакциной Pfizer — 70 236 человек. Среди тех, кто был вакцинирован препаратом Pfizer, 13 436 человек получили обе дозы вакцины, что составляет 2,1% от общей численности населения, подлежащего иммунизации.