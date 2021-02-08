Тирана, 8 февраля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу 8 февраля прокомментировала рост числа выявляемых носителей коронавируса в стране.

В больнице

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр подчеркнула, что 78% больничных коек в стране уже заняты, при этом 449 мест заняты пациентами с COVID-19. Рост числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, тем временем неуклонно поднимается уже месяц.

Также Манастирлиу отметила, что выявлены случаи повторного заражения. Есть подозрения, что по стране уже распространяется новая мутация коронавируса, однако для проверки этого факта бедной стране приходится ждать образцы из Берлина.

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На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, Россия вновь проявила готовность предоставить Албании вакцину от коронавируса «Спутник V».