Перпиньян, Франция, 8 февраля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Мэр французского города Перпиньян Луи Аллио объявил в интервью Agence France-Presse об открытии четырех городских музеев, несмотря на национальный запрет на работу заведений культуры и искусства из-за пандемии SARS-CoV-2.

Jean-Pierre Dalbéra Музей. Перпиньян

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"Культура является неотъемлемой частью жизни обитателей Перпиньяна, как и жизни остальных французов. Пришло время открыть наши культурные заведения… Конечно, при соблюдении необходимых санитарных правил», — заявил Аллио.

Сразу после объявления мэра префект департамента Восточные Пиренеи Этьен Стоскоф подал жалобу в административный суд, чтобы предотвратить несанкционированное открытие музеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом по поводу вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах.