Москва, 9 февраля, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Материал журнала Минобороны России «Воздушно-космические силы. Теория и практика», согласно которому гарантированной защитой при нападении НАТО на Россию станет встречный или упреждающий удар силами ВКС для срыва вероятных многосферных операций противника, вызвал реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 8 февраля в социальной сети Facebook.

«Охраняем землю свято от безумных планов НАТО». Советский плакат

«Это уже стратегия не защиты, а нападения. Опасное направление», — написал Сергей К.

Многие пользователи пришли к мнению, что разработка упреждающего удара для российского Министерства обороны в новинку. Граждане поддержали переход от дружелюбного тона российских военных к более конкретной и жёсткой позиции.

«Давно уже пора менять доктрину. Пусть знают, что нельзя пересекать красные линии — сразу по шапке. А то привыкли уже», — считает Сергей А.

Тем не менее, некоторые комментаторы предположили, что подобные планы могут негативно сказаться на репутации Российской Федерации среди других государств. Граждане считают, что, к примеру, в Европе или США такие рассуждения среди российских военных могут посчитать за провокацию.

«Россию на Западе и так называют агрессором, а так называемые «учёные» предлагают подтвердить это. Провокационное предложение нанесёт стране больше вреда, чем вся «внесистемная» оппозиция», — поделился своим мнением Виктор Б.

Нашлись и те, кто оказался безразличен к тому, что кто кому нанесёт упреждающий удар. Граждане уверены, что, в случае военных действий между Россией и НАТО, конфликт неминуемо перерастёт в ядерный, в результате которого не окажется победителя.

«Если будет война НАТО и РФ, то вообще неважно, кто победит. Та кучка людей, которая выживет, будет жить, вероятнее всего, на каких-нибудь островах в середине Тихого океана», — пишет Яков З.

Напомним, 8 февраля журнал Минобороны России «Воздушно-космические силы. Теория и практика» опубликовал материал, согласно которому гарантированной защитой при нападении НАТО на Россию станет встречный или упреждающий удар силами ВКС для срыва вероятных многосферных операций противника.