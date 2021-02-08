Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге наблюдается разнонаправленное движение основных индикаторов эпидемического процесса по коронавирусу, сообщили 8 февраля в Межведомственном городском совете по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

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Так, за последнюю неделю количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, возросло на 6,3%. Однако общее количество активных больных за тот же срок сократилось на 13%, а показатель «ковидной» госпитализации за неделю уменьшился на 16,8%.

Как бы то ни было, число выздоровевших в абсолютном исчислении значительно превышает число заболевших, хотя на предыдущей неделе отмечено уменьшение числа выздоравливающих пациентов.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге сейчас развернуто 11 950 коек, из них свободна 5071 койка (42,4%). На искусственной вентиляции легких находятся 284 пациента.

Напомним, в Мариинской больнице Петербурга около 600 коек переведены из инфекционного профиля в обычный режим в связи уменьшением потока госпитализаций пациентов с ковидом.

«При сохранении тренда на снижение интенсивности распространения инфекции постепенный перевод временных инфекционных коек в обычный режим работы будет продолжен», — сообщили в координационном совете.