Стало известно число переболевших COVID-19 в Вооружённых силах России
Москва, 8 февраля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России уже более 29 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в опубликованном 8 февраля информационном бюллетене Минобороны.
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"За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 48 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 29 005 человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 2247 военнослужащих с положительными результатами тестирования.
Сообщается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое, ещё восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.