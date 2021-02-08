Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Естественная убыль постоянного населения Санкт-Петербурга в 2020 году составила в абсолютных цифрах 17 311 человек. Это в 88,7 раза больше, чем в 2019 году, когда город потерял всего 195 человек от численности своего постоянного населения. Такие данные 8 февраля обнародовал Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

Смертность в Петербурге от всех причин в 2020 году выросла на 22,9% по сравнению с 2019 годом: 72 750 смертей в минувшем году против 59 192 годом ранее.

В то же время рождаемость в прошлом году в Северной столице сократилась на 6%: в 2020 году родилось 55 439 детей, тогда как годом ранее было 58 997 новорожденных.

Число умерших в Петербурге в 2020 году превысило число родившихся на 31,2%, в то время как в 2019 году превышение составляло всего 0,3%.