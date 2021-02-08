Макрон обсудил вакцинацию от COVID-19 с главой ВОЗ
Париж, 8 февраля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом по поводу вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает France Info.
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По итогам переговоров президент Франции подчеркнул необходимость «ускорить» проведение вакцинации от коронавируса. «Естественно, мы должны ускорить кампании по вакцинации в бедных и развивающихся странах», — заявил Макрон.
Уточняется, что лидеры провели переговоры в формате видеоконференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 февраля Макрон заявил, что Франция добилась существенных успехов в борьбе против глобального потепления, снизив выбросы парниковых газов в атмосферу на 1,7%.