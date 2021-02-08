Скопье, 8 февраля, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Авиасообщение Афины-Скопье возобновится 15 февраля.

Robert Underwood Самолёт авиакомпании Aegean Airlines

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, запрет на полеты был введен 11 месяцев назад, после выявления в Северной Македонии случаев заражения коронавирусом. Также Греция почти на год запретила въезд на свою территорию из Албании и Северной Македонии

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Авиасообщение будет осуществлять греческая авиакомпания Aegean Airlines. Вылеты будут производиться два раза в неделю.