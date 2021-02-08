Сараево, 8 февраля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Агентство по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины разрешило использование российской вакцины против коронавируса после того, как определило, что пробные дозы, доставленные на прошлой неделе, соответствуют предписанным критериям качества, и вакцинация в этой стране может начаться в ближайшие дни.

Denis-pushilin.ru Вакцина «Спутник V»

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Как подтверждают в агентстве, протестированный образец соответствует заявленному качеству, сообщают местные СМИ. В общей сложности 2000 вакцин Sputnik V были доставлены в БиГ семь дней назад по запросу Министерства здравоохранения Республики Сербской, поскольку власти организации провели независимые переговоры с российским производителем и в принципе согласились поставить 400 000 доз, достаточных для вакцинации 200 000 человек.

Они надеются, что первые дозы вакцин Pfizer и Modernа поступят к концу февраля.