Рим, 8 февраля, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Кампания вакцинации от коронавируса в Италии будет «интенсифицирована», это станет одним из пунктов программы нового правительства, заявил в понедельник, 8 февраля, кандидат в премьер-министры страны, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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По данным на8 февраля, в Италии умерли 91 580человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на307 (днем ранее— на 207). Число подтвержденных носителей выросло на7970(днем ранее — на11 641). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 644 707 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены419 604человека — на7420 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 147 256 граждан (за день этот показатель вырос на 28 143), что составляет около 1,9% населения Италии.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 годаправящая либерал-популистскаякоалиция Италии после выходаиз неепартии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менеепрезидент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».