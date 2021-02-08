Москва, 8 февраля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В России за 2020 год умерло на 18% больше людей, чем годом ранее. Соответствующие данные обнародовала 8 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Всего, как сообщается, в России за минувший год скончались 2 миллиона 124,5 тысячи человек. Это на 324 тысячи человек больше, чем в 2019 году.

При этом, по данным Росстата, за 2020 год в стране умерли в общей сложности 162 429 пациентов с подтверждённой или предполагаемой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, смертность от COVID-19 покрывает лишь половину избыточной смертности в России за год.