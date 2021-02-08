Москва, 8 февраля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Сегодня весь мир гадает и все СМИ обсуждают вопрос, «какой будет Америка после Трампа» и «что нового нам готовит правление демократов»? Высказываются опасения, что ничего хорошего ни мир, ни Америку не ждет. Что Вы думаете по этому поводу?

ИА REGNUM Александр Иванович Владимиров. Президент Коллегии военных экспертов России, автор фундаментального труда «Основы общей теории войны», кандидат политических наук, генерал-майор в отставке

При всем обилии прогнозов, суждений и предположений выскажу свое мнение. Начну с того, что отмечу «небывалый успех» американской политической и военной мысли и практики, которым, в конце концов, удалось достичь «желаемого результата»: осуществить эффективную для агрессора цветную революцию на своей собственной территории. Как говорится, «за что боролись на территориях других государств, на то и напоролись на своей земле». В народе говорят: «Как аукнется, так и откликнется!»

Если перефразировать известные слова нашего классика Ульянова-Ленина о революции, то можно провозгласить: «Цветная революция, о которой так долго говорили либералы, совершилась!» Я считаю, что этот итог вполне ими заслужен!

Нам должно быть понятным, что внутренним агрессором, захватившим власть в США, сегодня выступает «демократическое большинство, состоящее из уродливых меньшинств, чьи ценности победили, то есть втоптали в грязь человеческую нравственность и здравый смысл». И при этом вся подручная информационная сфера играет роль «основной движущей силы великой американской революции». Складывается новая разделенная, разорванная идеологически страна, в которой:

— с одной стороны — консолидируется образованное, вооруженное, рабочее и кормящее себя и всю страну белое меньшинство;

— с другой стороны — объединяется в стаи плохо образованное, живущее на субсидии и льготы, не способное к работе, но обиженное на жизнь и также вооруженное черное меньшинство, усиленное «сногсшибательным резервом»: ЛГБТ-активистами и «городскими сумасшедшими — очумелыми поборниками демократии, выросшими из офисного планктона»;

— над всем этим ужасом возвышается новое и неспособное к конструктивной работе и профессионально негодное демократическое правительство, не знающее, что «со всем этим делать», и переходящее к национальному террору в информационной и других сферах национального бытия, и считающее, что на этом свете «все горе можно залить долларом»;

— практически над всем этим «национальным бедламом» замерла в глубоком ступоре и находится в полной политической неясности армия великой державы США, и ее главной задачей сегодня является не «сдерживание России по всем азимутам», а способность «не дать армии самой развалиться на белых и черных, демократов и республиканцев», так как представляется очевидным, что развал американской армии есть гражданская война с развалом страны и неизбежным падением американского общества в варварство.

Теперь о главном, о «демократии» и «демократическом будущем». Сегодня стало как никогда ранее ясно, что так называемая «демократия» — это технология обеспечения и прикрытия, а также формат процедуры установления и прикрытия власти олигархии. Она призвана обеспечить интересы олигархии, обеспечив ее легальностью власти лояльной посредственности, выставляемой как «глас народа», так как только посредственность не способна выйти за рамки установленной политической системы и всегда может быть управляема извне, что сейчас мы видим в США в ходе и после президентских выборов. Демократия по-американски — это есть маскировка предательства интересов человечества политическим истеблишментом, выставленным транснациональными компаниями для прикрытия и легитимации собственных интересов и действий, рассуждением о всеобщем благе и свободе, с одновременным возведением нового общечеловеческого концлагеря.

Несколько лет назад мною была написана статья «Железная пята ТНК», изданная в журнале «Власть». В ней я предположил, что транснациональные корпорации (ТНК) образуют свой Альянс, формируют фашистский псевдодемократический режим, подминают под себя национальные государства и их армии и переходят к полномасштабной фашистской диктатуре в масштабе всего мира.

На мой взгляд, сегодня мы присутствуем на первом акте этого страшного по своей режиссуре американского «марлезонского балета».

Сюжетная линия видится мне такой:

— Байден — однопартийная политическая система;

— диктатура ТНК-демократической партии и полная зачистка всех и любых инакомыслящих, в первую очередь республиканцев и самостоятельно мыслящих образованных белых людей (здесь уместно вспомнить «опыт» камбоджийского диктатора Пол Пота);

— переход к «демократическому фашизму избранной нации» на основе ценностей ЛГБТ и черного сообщества при всеобщем информационном закабалении и цифровом рабстве;

— гражданская война всех против всех и белых против всех остальных;

— развал США как апофеоз этого политического и социального сумасшествия.

Но, поскольку весь этот беспредел нужно будет как-то объяснять миру и своим гражданам, демократы найдут «казус белли» — непосредственный повод к войне.

Здесь важно понимать, что Америка уже избрала объект такой войны — это Россия. Кстати, все войны в своей истории США развязывали после заранее спланированных вооруженных и кровавых провокаций против своих же солдат.

Я уверен, что так будет и сейчас — вооруженная фаза войны неизбежна.

Цель Америки понятна — за счет исторического уничтожения России уцелеть самим, выжить любой ценой и продлить свою мировую гегемонию — даже на костях сотен миллионов людей и на обломках человеческой цивилизации.

То есть ничего хорошего ни мир, ни Россию не ждет, и к этому нужно быть готовым.

Александр Иванович, что значит быть готовым к войне? Ведь вариантов начала и хода войны может быть много?

Этот ответ можно только предположить и предугадать. Однако точные и правильные его основания мы можем сформулировать уже сейчас. С точки зрения военной науки представляется очевидным, что данная война будет войной на уничтожение России — нашей цивилизации. Война, предположительно, будет протекать в два этапа и в двух основных стратегических видах.

Первый этап — в парадигме (базовой схеме) стратегии измора России средствами гибридной войны.

Важно понимать, что первый этап войны на уничтожение России («измор») идет и осуществляется по планам наших врагов уже сейчас. Против нас в самом разгаре фаза войны на принципах «мягкой силы», и мы еще об этом поговорим.

Но в американском арсенале уже заготовлен переход к вооруженной фазе этой беспрецедентной агрессии.

А это второй этап — в парадигме стратегии «сокрушения» всех основ российской государственности и русской цивилизационной идентичности, который будет осуществляться путем вооруженной агрессии, то есть физическим воздействием.

Вооруженная фаза войны может начаться на территории России практически в любое время по решению США и в целом может обойтись без непосредственной оккупации страны.

Первоначальный массированный удар по России может продолжаться несколько суток.

При этом уничтожение систем и инфраструктуры управления государством, вооруженными силами, ПВО, ПРО и РВСН может быть осуществлено уже в первые часы вооруженной агрессии — совместными ударами крылатых ракет в обычном снаряжении и действиями диверсионных сил НАТО (США), внутренними террористическими формированиями.

Серией подобных ударов — по пунктам государственного и военного управления, дислокации (военным гарнизонам, базам и частям), объектам инфраструктуры, экономики и энергетики — враг может значительно ослабить все системы и органы управления и обескровить вооруженные силы, то есть сделать их как минимум ограниченно боеспособными.

Выполнение этой цели повлечет невозможность проведения общих массовых мероприятий по переходу населения страны к режиму военного времени и мобилизационного развертывания экономики и армии.

Другими словами, у нас есть научные основания предполагать, что в замысле наших врагов может содержаться цель — уничтожение государственного и военного управления России и потенциала вооруженного и любого другого организованного сопротивления агрессору.

Это значит, что уже в первые двое суток будет разрушено управление государством и вооруженными силами, и вертикаль государственной власти практически исчезнет.

Армия уже не сможет защитить население страны, которое может оказаться во власти вооруженных бандитов, и задача защиты от них, и фактически задача спасения страны ляжет на плечи самого населения.

Решение такой задачи в условиях наступления периода анархии вооруженных отморозков и отсутствия всякой законной власти и централизованного управления, малоэффективной способности и слабой подготовленности населения к такой борьбе делает проблему спасения Отечества исключительно трудной.

С большой вероятностью это может привести к фактическому распаду государства на отдельные районы выживания населения страны, власть в которых неизбежно перейдет к тем силам, кто сохранит оружие, организованность и приобретет доступ к ресурсам.

И это уже не будет прежняя государственная или муниципальная власть, так как новоявленные «управленцы» будут неизбежно вести войну «все против всех — за население, оружие и ресурсы».

Таким образом, утрата суверенной российской государственности будет означать ее исторический крах, что повлечет за собой «исторжение» государства Россия из истории человечества.

В этом и есть существо замысла нашего врага, которому в случае его победы останется лишь контролировать ресурсные районы, формировать свои органы местной администрации, уничтожать (с воздуха, дронами, газами и точечными спецоперациями) очаги сопротивления, подкармливать коллаборационистов и безраздельно выкачивать наши ресурсы. Однако уместно вспомнить, что сказал по этому поводу президент России Владимир Путин: «Хотите наши ресурсы? Придите и возьмите!»

Что касается жизненной судьбы народа России, то, думаю, при таком развитии событий она будет очень печальной — в мире американской гегемонии места для русской цивилизации просто нет.

Надо сказать, что с высокой вероятностью именно такого сценария войны соглашается военное экспертное сообщество России.

Более того, выражается мнение, что независимо от того, будет применено по нам ядерное оружие, и сумеем ли мы нанести ответно-встречный удар по территории врага, общий итог будет таким: через 25−50 часов глобального удара по России нам просто выдвинут ультиматум — что и как мы должны сдать агрессору. Враг предполагает, что на этом война как организованная вооруженная борьба будет проиграна Россией.

Когда в реальной экспертной дискуссии подошли к такому пессимистическому выводу, мне пришлось напомнить коллегам ответ Михаила Кутузова на предложение о заключении мира, исходящее от Наполеона Бонапарта, находящегося в горящей Москве, который посчитал, что войну, по его мнению, надо заканчивать. На что русский фельдмаршал Михаил Кутузов ответил совершенно в духе своего великого учителя Александра Суворова: «Помилуй Бог, да мы еще и не начинали!»

Здесь самое время дать совет нашим государственным и муниципальным служащим — самое время всерьез задуматься над своим личным местом в «народном строю» и над своей ответственностью за личный вклад в защиту Отечества, чтобы случаем не огрести от «дубины народной войны» при естественной в таких условиях зачистке наших пространств и оборонительных рубежей от «родимой пятой колонны».

Все ресурсы России находятся на нашей национальной территории, и ими в условиях бескомпромиссной Отечественной войны против агрессора владеет народ, и весь потенциал добывающих компаний, государственных и частных корпораций будет по определению отмобилизован и направлен на достижение Победы.

В целом это значит, что война на территории России, даже в случае поражения и устойчивой недееспособности (краха) государственной власти, армии и экономики, не закончится, а перейдет на территории и пространства России. Эта война будет носить характер борьбы народа за свое физическое выживание и уничтожение агрессора. В этом и состоит существо нашего подхода к войне на национальной территории России.

Сегодня мы видим, что наш президент уделяет огромное внимание развитию наших Вооруженных сил, контролирует выполнение государственного оборонного заказа и недавно заявил о том, что армия России уже входит в число самых технологичных и передовых армий мира.

Мы гордимся нашей военной историей и армией, нашими «Посейдонами», «Кинжалами», «Ярсами» и другими выдающимися достижениями военной инженерной мысли России.

Будем считать все сказанное ранее как бы большой преамбулой и перейдем собственно к ответу, который буду излагать в логике здравого смысла, опираясь на опыт военного профессионала.

Сначала поговорим о собственно вооруженной борьбе в этой войне.

Несколько очевидных исходных констатаций. Исходные положения выглядят следующим образом. Во-первых, территория России и территория США настолько масштабны, что их физически невозможно «застеклить» (хотя, например, вполне возможно «застеклить Англию»).

Другими словами — даже в условиях, когда мы или они «проспят удары», то даже при использовании всех ядерных боеприпасов по территориям этих стран (100% боевых блоков достигнут цели) основное население держав выживет и будет потенциально способно к восстановлению страны (при том, что у США населения в два раза больше чем у нас, оно поголовно вооружено, моторизовано, а на уровне небольших населенных пунктов инициативно и хорошо самоорганизовано).

Правда, это может получиться только при условии, что территория страны не утратит своей стратегической связности или она может быть быстро восстановлена. Но об этом давайте поговорим позже.

Во-вторых, победа в войне будет зависеть не столько от «мощи удара по врагу и нанесения ему неприемлемого ущерба», а сколько от устойчивости управления (государственной власти), дееспособности и воли выжившего населения и народного хозяйства. Кроме того, очевидно:

ему, агрессору, не нужно наше государство и наше население, но ему требуется наша территория как мировая кладовая ресурсов и сами наши ресурсы;

нам же их государство, территория и их ресурсы не нужны.

Это значит, что нам все равно, что будет с государством, территорией и населением наших врагов после наших ударов по ним, а их выживание будет их собственной задачей.

В свою очередь, это значит, что для России выживание государства и населения — есть главная цель войны, и она должна решаться в первую очередь.

Безусловно, хорошо и правильно то, что мы сегодня развиваемся и опережаем Запад по многим стратегическим видам вооружений…

Но надо хорошо понимать, что наша могучая ядерная триада имеет в целом разовый характер, работает только по целям на территории нашего врага и по своему предназначению и из дальнейшей войны на национальной территории России выпадает.

Все ракетные войска стратегического назначения мощные, но не применяемые по своей территории и, главное — они штучные, разовые, то есть «нажал и забыл», и их боевой потенциал мгновенно заканчивается.

Наши стратегические бомбардировщики и в целом наша боевая авиация после выполнения своих боевых задач могут не иметь возможности физически приземлиться, просто некуда будет, а наша космическая группировка (впрочем, как и аналогичная группировка наших врагов) будет уничтожена в первые часы войны.

Наш флот и его подводные ракетоносцы после выполнения своих боевых задач смогут принимать участие в вооруженной борьбе на территории России, скажем мягко — «несколько ограниченно».

Сухопутные войска и их контингенты полного штата и базы хранения также будут подвергнуты ударам, понесут потери и будут в своих районах восстанавливать боеспособность и стараться не попадать под повторные удары агрессора.

Приходится также констатировать, что наши территории, пространства и население к ведению войны — не готовятся.

Приведу примеры:

— ни один из губернаторов не знает, что такое территориальная оборона и как ею управлять в войне на собственной территории (хотя официально именно он, губернатор, отвечает за территориальную оборону своего региона);

— ни один житель страны и конкретного населенного пункта не знает, что он должен делать с началом войны, что иметь, куда бежать, с кем и как связываться и т. д.;

— части территориальной обороны не формируются и не тренируются;

— военкоматы неспособны полноценно учесть своих военнообязанных и готовить их к какой-то осмысленной военной деятельности;

— принципиально не задействуется инфраструктура и специалисты ДОСААФ России (специальной общественно-государственной организации, официально предназначенной для подготовки граждан к защите Отечества);

— Генеральный штаб не заказывает и не оплачивает подготовку специалистов массовых военно-учетных специальностей в интересах территориальной обороны регионов и создания этих контингентов, хотя именно так и должны формироваться мобилизационные резервы России общего назначения, и это не потому, что «нет денег», а потому, что «нет команды»;

— с 1993 года, то есть с момента «победы либерализма в одной отдельно взятой стране», в нашей средней школе и даже в суворовских военных училищах изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», дающий самый общий и примитивный обзор темы Вооруженных сил страны и не дающий никаких предметных навыков обращения со средствами войны, а обязательные пятидневные военные сборы старшеклассников проводятся самими школами «как получится» и превращены в полную фикцию;

— попытки патриотической общественности разработать ФГОС «Основы военной подготовки» и ввести его хотя бы для учреждений довузовского образования Министерства обороны (а это 32 СВУ, НВМУ и КК МО РФ) и учреждений кадетского образования регионов (порядка 150 кадетских корпусов и школ) натыкаются на прямой саботаж чиновников Минпросвещения России и нежелание что-либо менять со стороны аналогичных чиновников Министерства обороны. И все это не потому, что «нет денег» или «это не нужно», а потому, что «нет команды» и т. д.

И что же будет, если этой «команды» так и не поступит?

Вопрос стоит так — кто же будет воевать? Особенно с учетом того, что готовых (организованных) резервных формирований не имеет ни один вид или род Вооруженных сил России.

Где Россия возьмет победоносную армию военного времени, которую сейчас никто не готовит потому, что ее попросту нет?

И эта та правда жизни, которую никто правдиво и принципиально не хочет формулировать и обсуждать, тем более выносить на уровень президента, чтобы получить необходимые важнейшие и судьбоносные решения.

Поэтому еще и еще раз обратимся к военной науке. Один из важнейших постулатов общей теории войны гласит: «Государство — ведет войну; армия — сражается в войне; население страны — воюет в войне, а значит, побеждает или проигрывает войну».

Это значит, что подготовка населения и территории страны к войне является важнейшей задачей государства и армии, национальной идеологии, культуры, науки, образования и экономики.

Но правда жизни заключается в том, что именно эта, колоссальной важности задача не выполняется ни одним органом государственной власти.

Так зададимся вопросом: что такое «подготовка населения к защите Отечества»? Для ответа напомним себе, какая общая обстановка сложится в стране после обмена сторонами войны массированными ударами и какой рисуют эту обстановку современные (в основном западные) писатели и политологи:

— централизованной власти нет;

— на местах власть переходит в вооруженным бандам, криминалу и только иногда к остаткам вооруженных сил;

— инфраструктура жизнеобеспечения разрушена, нет связи, электроэнергии, телевидения, интернета и радио, а также тепла, воды и канализации;

— через месяц кончаются первичные запасы продуктов и лекарств в городах;

— идет «свободная охота» за едой, ресурсами и специалистами;

— проявляются людоедство и рабство, и прочие «прелести» выживания любой ценой.

Возникает естественный вопрос — кому в этих условиях нужны депутаты, федеральные, региональные и местные чиновники, блогеры и «жители социальных сетей», эффективные менеджеры, риелторы, брокеры, экономисты, финансисты, журналисты и юристы с правозащитниками, а также салоны красоты и фитнеса, рокеры, попсовые певцы и музыканты, политологи, актеры театра и кино и так далее???

Очевидно — никому, и именно они будут формировать основу трудовых армий, и они будут поставлены перед выбором: «работа за еду» или физическая смерть.

Я не против этих «мирных» профессий, но думаю, что, если эти люди не хотят попасть в ряды «лишних людей» в качестве «расходного материала» войны, то они должны иметь возможность и стремиться стать нужными своей стране и обществу, а для этого они должны изначально (то есть в ходе получения общего среднего и профессионального образования) владеть нужными для реальной жизни профессиями и быть готовыми эти знания и навыки применять на практике.

Как и планировали, возвращаемся к теме «принятия решений».

Мы подошли к обсуждению главных вопросов нашего бытия, так как качество принимаемых стратегических решений влияет на всю национальную историю и судьбу каждого гражданина — прямо и непосредственно.

Вопрос «о принятии решений» действительно является основным и настолько важным, что ему посвящен специальный подробный раздел моего фундаментального труда «Основы общей теории войны». Должен с научной скорбью, но вполне ответственно констатировать: сегодня искусством принятия стратегических решений не владеет практически ни один политический деятель современной России.

Это не потому, что они не хотят или не могут этого делать, а потому, что:

— во-первых, их тому не учили;

— во-вторых, они исходят из неверного или ошибочного стратегического целеполагания;

— в-третьих, не обладают знаниями и волей и не умеют правильно организовать дело и осуществлять контроль исполнения решений;

— в-четвертых, достигнув больших должностей, они не хотят учиться и развиваться в профессиональном плане, и этого от них никто не требует.

Более того, я убежден, что:

— во-первых, все граждане России, без исключений, обязаны служить нашему Отечеству на гражданском или военном поприще;

— во-вторых, только прохождение военной службы должно давать право и открывать возможность занятия должностей государственной гражданской службы;

— в-третьих, при занятии руководящих должностей государственной гражданской службы во всех сферах национального бытия, от экономики до образования и культуры, чиновники обязаны проходить курсы по основам теории войны и управления территорией в мобилизационный и собственно военный период.

Это значит, что все государственные деятели и чиновники должны:

— быть стратегически образованными людьми, то есть уметь правильно принимать решения, правильно определять цели и задачи деятельности, исходя из правильно понятой полученной задачи и грамотной оценки обстановки;

— уметь правильно ставить задачи и организовывать их исполнение;

— иметь и готовить свой управленческий аппарат, организовывать и осуществлять контроль исполнения и так далее.

То есть они должны уметь делать все то, что профессионально делает ежедневно каждый офицер армии, но о чем не имеют никакого понятия гражданские чиновники практически всех уровней.

Сравните сами.

Нас, суворовцев, с 11 лет учили принимать решения и их исполнять. Всю нашу службу мы это умение оттачивали в тысячах разных ситуаций, и за каждое решение мы несли личную ответственность.

И это касалось тех из нас, кто сделал прекрасные профессиональные военные карьеры, как, например, мой ровесник, выпускник Киевского СВУ генерал армии Валентин Сергеевич Бобрышев, или сегодня Герой России, выпускник Казанского СВУ начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов. Да и меня самого жизнь наделила уникальной военной судьбой. Кстати, подчеркну: суворовская военная школа дала нашему Отечеству более тысячи генералов и 90 Героев Советского Союза и России.

Сегодня выпускники суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ и кадетских корпусов составляют основной костяк всего офицерского корпуса нашего Отечества, и, как нам представляется, должны и будут составлять основу нового слоя профессиональных государственных служащих и на гражданском поприще.

Качества решительности и личной ответственности, приобретенные за годы кадетского образования, в полной мере относятся и к тем выпускникам, кто свое профессиональное предназначение связал с государственной службой на гражданском поприще. Среди них, например, мой однокашник — министр иностранных дел Российской Федерации и секретарь Совета безопасности РФ Игорь Сергеевич Иванов, отмеченный высоким званием Героя России, или Герой России, выпускник Калининского СВУ вице-премьер правительства России Юрий Иванович Борисов.

На этом фоне остается посочувствовать современным гражданским чиновникам — их науке и искусству принятия решений, правильной организации дела и ответственности не учил никто и никогда, этому не учат их и сейчас. Но, представляется, что в итоге нужно соболезновать не им, а нашему народу.

К сожалению, забыто и не культивируется это искусство и в современных суворовских военных училищах, которые в их нынешнем состоянии не готовят будущих профессиональных защитников Отечества, и это есть колоссальная ошибка Минобороны.

Александр Иванович, давайте вернемся к вопросу отличия в государственном поведении высших, и не только высших, руководителей гражданской и военной государственной службы?

Все дело в фундаментальной разнице в ментальности, в профессиональной ориентации и общем уровне ответственности гражданских и военных людей в принципе.

Во-первых, военные — профессионально понимают, что такое война, и знают, как к ней нужно готовиться и вести ее, а гражданские — об этом только «что-то слышали, где-то читали, но уже — считают, оценивают и решают». И так на всех уровнях.

Во-вторых, существует принципиальная разница между управлением страной в мирное и в военное время. Подчеркну, в военное время — это другое состояние общества, включаются принципиально другие алгоритмы, методики и практики управления во всех сферах национального бытия, которые гражданским лицам непонятны, неизвестны, неприятны, так как — не усвоены ими!

Все это уже привело нас к такому положению, когда практически все непрестанно говорят о том, что сегодня против России ведется война на ее уничтожение.

Общая теория войны говорит, что современная война — это не тогда, когда летят ракеты, бомбят самолеты, стреляют танки, а солдаты сторон войны двигают линию фронта. Современная война — она, как радиация, ее никто не видит, не ощущает, а ты уже умер! Заметим и запомним — когда исчезла величайшая и могучая ядерная держава СССР, никто не стрелял!

Это так и есть. И все эти санкции, события на Украине и Белоруссии и так далее — есть эпизоды войны, которая уже идет и ведется Западом на наше полное разрушение.

И вот именно этого никак не могут понять большинство наших национальных лидеров и руководителей.

И получается такая картина, когда Запад «вовсю распоясался» в ведении войны против России, а Россия «наслаждается стабильностью и мирным развитием страны» и … проигрывает эту войну!

Так в чем же, как Вы считаете, состоит наш военный проигрыш?

То, что я сейчас скажу, очень важно для правильного понимания российским обществом всего происходящего в нашей стране. Общая теория войны утверждает, что в войне побеждает та сторона, которая захватывает будущее. Иными словами, побеждает та сторона, чья концептуальная власть всецело опирается на национальные ценности, национальную идеологию и этику, и на этой основе формирует Образ будущего. Именно такой Образ будущего побеждает в послевоенном мире, становится ведущей Силой и привлекательным Примером для других народов. А что мы имеем на сегодня?

Я считаю, что на данном этапе Россия проигрывает войну с Западом, так как все сферы национального образования, науки и культуры, вся национальная информационная сфера, вся сфера национальной экономики и финансов, а также проводимая государством политика негативного кадрового отбора в целом антинациональны, а физическое наполнение органов власти коррумпированной «либеральной лояльной шушерой» просто не дает нашей стране шансов и возможностей успешного ведения войны.

До тех пор, пока все будет идти так, как сегодня, войну выиграть Россия не сможет, и ни один «Посейдон» эту ситуацию не исправит.

Общая теория войны определяет, что война как состояние бытия человечества практически непрерывна, она идет в разных формах, и вооруженный период ее ведения есть только форма или фаза войны.

Война ведется сторонами войны до победы одной из них, и в войне невозможен компромисс, который допускается, например, в локальном конфликте.

Война не «заканчивается миром», как об этом твердят либералы, война заканчивается полной победой одной из сторон и заключением мира на условиях победителя.

Почувствуйте разницу — именно на условиях победителя, который и пишет новую историю, создает необходимую для его благоденствия новую мировую архитектуру, утверждает свой новый мир и новое мировое право, и, на основании главного закона войны — Закона победы в войне, пользуется ресурсами побежденного так, как посчитает нужным.

И когда некоторые наши продвинутые либеральные политики щеголяют мудростью древних: «Хочешь мира — готовься к войне!», они уже этим обманывают народ.

Сегодня война уже идёт, и надо не готовиться к войне, а надо воевать!

И очевидно, что пятая колонна национальных предателей и приспособленцев уже марширует под знаменами недругов России.

Либеральная часть наших руководителей неустанно и вдохновенно уговаривает и обманывает себя и народ, говоря, что мы не боимся войны — у нас, мол, есть гиперзвук, мы могучие и уже все и вся «импортозаместили», и поэтому войны не будет, и что это все не настоящая, а только «гибридная война» и т. д. То есть они не понимают или изображают неведение в том, что гибридная война — это та же, самая настоящая война, требующая мобилизации всей нации и немедленных решений, ответов и действий. Именно военных, а не вооруженных действий. Но эти действия не могут быть даже обдуманы, тем более — разработаны, спланированы и начаты, так как не соблюдено важнейшее условие ведения войны — не приняты необходимые стратегические военные решения!

Трагедия в том, что наши руководители даже не проявили своей готовности принимать такие решения. Без чего невозможно реально готовить армию, государство, экономику, территорию и население страны к войне, в том числе на нашей национальной территории. Без этого не осознать, что России предстоит выживать в войне, а значит, без мобилизации нас не спасет никакая «цифровизация», проводимая на местах лояльными «дилетантами широкого профиля».

Здесь уместен и показателен пример разницы в ментальности, решениях и действиях руководителей Китая и России в вопросе борьбы с пандемией.

Когда пандемия началась в Китае, то его руководители и Генеральный штаб оценили эту беду как «угрозу национальной безопасности Китая», приняли жесточайшие решения и реально осуществили мероприятия по изоляции «поля боя — болезни» и так далее, и пандемию победили. Когда пандемия пришла в Россию, наше руководство оценило ее как «угрозу национальной системе здравоохранения» и поручило организацию борьбы с вирусом мадам Голиковой.

В итоге только президент вовремя осознал опасность пандемии для национальной безопасности России, взял руководство борьбой с вирусом на себя, правильно задействовал Министерство обороны и дал толчок формированию качественно нового состояния нашей системы здравоохранения. И сегодня Россия ведет эту борьбу правильно — стратегически, технологически и политически.

Но и пандемия, подчеркну, это лишь эпизод войны, а, между тем необходимые военные решения все же не приняты. И это нельзя оправдать даже плодотворными усилиями по вооружению армии, авиации и флота новым уникальным оружием.

Вопросы задавал Александр Жилин.