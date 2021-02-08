Москва, 8 февраля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Рынок недвижимости Москвы в настоящее время является существенно переоцененным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя сообщения о первом за полтора года снижении цен на квартиры в новостройках Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость в Москве

По мнению эксперта, несмотря на льготную ипотеку, московский рынок недвижимости больше расти не может. Потому что он все возможности роста уже выработал.

«Рынок перегретый и переоцененный, и недвижимость в Москве я бы не рекомендовал покупать сейчас. Тем более что снижение цен не просто возможно, оно началось уже. Но как обычно в таких ситуациях сдвиги начинают происходить на вторичном рынке, а застройщики они уже пытаются не отстать от тенденции. Потому что в других случаях они стараются быть в позиции тех, кто получает выгоду от игры на повышение, которую ведут продавцы на вторичном рынке», — сказал Колташов.