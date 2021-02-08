Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца начавшейся недели ожидаются сильные морозы. Температура воздуха в ночные часы опустится до минус 27 градусов. Об этом 8 февраля сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов телеканалу «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный деревянный дом в пригороде Петербурга

Морозы усилятся уже 9 февраля.

«Во вторник температура в ночные часы 13−18 градусов мороза, а в отдельных районах на северо-востоке Ленобласти до 25−27 градусов мороза. Днём столбик термометра опустится до −11… −16 градусов. Среда, четверг и пятница — наиболее холодные дни. В Петербурге ночью температура очень низкая, до 20−25 градусов мороза и днём до −12…−14 градусов», — отметил Александр Колесов.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в этот день в Петербурге и Ленобласти ночью и утром местами изморозь, ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью −18… −20 градусов, днём −11… −13 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

В среду, 10 февраля, также не ожидается существенных осадков. Ночью и утром местами изморозь. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью −19… −21 гр., в пригородах и окрестностях местами до минус 24 градусов, днём −12… −14 градусов.

В четверг 11 февраля ожидается северный, северо-западный слабый ветер. Температура воздуха ночью −20… −22 градуса, в пригородах и окрестностях местами до минус 25 градусов, днём −12… −14 градусов.