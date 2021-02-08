Москва, 8 февраля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В России произведено уже более 8,6 миллиона доз полнокомплектных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на брифинге 8 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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По её словам, подавляющую часть из общего объёма вакцин составляет препарат «Спутник V», также имеются небольшие объёмы препарата «ЭпиВакКорона».

Голикова сообщила, что для использования населением на сегодняшний день доступно 5,5 миллиона доз вакцин, из них 5,3 миллиона доз поступило в регионы.

Как пояснила вице-премьер, разница между объёмами производства и объёмами поставленных в регионы доз обусловлена логистикой, а также необходимостью осуществления контроля за качеством выпущенных препаратов.

Напомним, ранее Татьяна Голикова сообщила, что по всей России открыто уже более 3,6 тысячи пунктов вакцинации населения от коронавирусной инфекции.