Ново-Огарево, Московская область, 8 февраля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Антарктиду следует выделить отдельно как объект научных исследований, заявил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина.

Александр Борисов. В области вечного льда. Лето. 1897

Следите за развитием событий в трансляции: «День российской науки: Путин открывает реактор ПИК и совещается с учёными»

Литвиненко отметил, что нужно вернуться к формату, при котором Антарктида изучалась бы «отдельно как объект научных исследований».

Литвиненко «А не так, как сейчас: его «примкнули» к Арктике».

Тогда решатся и проблемы с денежными поступлениями на изучение подледникового озера Восток. А сейчас, добавил Литвиненко, бурение скважин идёт «фактически из частных денег».

Напомним, крупнейшее в Антарктидеподлёдное озеро Восток расположено в районе российской антарктической станции «Восток». Предположительно, водоём находится в изоляции от окружающей среды на протяжении нескольких миллионов лет.