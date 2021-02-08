Москва, 8 февраля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В России открыто уже более 3,6 тысячи пунктов вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на брифинге 8 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в торговом центре Москвы

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«На сегодняшний день организовано достаточно большое количество — 3655 пунктов вакцинации», — сказала она.

При этом вице-премьер отметила, что количество пунктов в каждом отдельном субъекте Федерации зависит от объёма вакцины, поступающей в соответствующей регион.

Напомним, ранее сегодня Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется.