Вашингтон, 8 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В США за последние сутки зафиксировано около 90 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает 8 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория в США

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Согласно его последним оценкам, за весь период с начала пандемии на территории Соединённых Штатов выявлено уже 27 008 560 заболевших, подтверждено 463 482 летальных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США сохраняют первое место среди всех стран мира по распространению коронавируса и числу умерших от заболевания.