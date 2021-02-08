Тирана, 8 февраля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Посольство России в Тиране вновь заявило о готовности предоставить Албании российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Для этого албанскому правительству необходимо инициировать переговоры с российским фондом прямых инвестиций.

Mzdnr.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом в посольстве подчеркнули, что заявления премьер-министра Эди Рамы, назвавшего предыдущее предложение о поставках российской вакцины «смешной провокацией» и потребовавшего у России извинений, вызвали у наших дипломатов «удивление».

Читайте также: Премьер-министр Албании обвинил посольство РФ в «смешной провокации»

Ранее, 28 декабря, посольство России публично обратилось к советнику албанского премьер-министра Эндри Фуге, предлагая начать переговоры о поставках вакцины, однако Рама высмеял данное предложение.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Албании продолжает ухудшаться: за неделю в стране было зарегистрировано несколько «антирекордов» по заражениям коронавирусом.