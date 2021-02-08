Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Из Петербурга запускают полеты в Минск по воскресеньям. Об этом 8 февраля сообщили в авиакомпании «Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет «России» в «Пулково»

Первый рейс SU6459 из аэропорта «Пулково» в столицу Белоруссии запланирован на 10:00 мск 14 февраля. На борт пустят только тех пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Обратный рейс SU6460 вылетает из Минска в 12:55 и прибывает в «Пулково» в 14:35 по местному времени. Полеты будут осуществлять на Airbus A319, билеты уже поступили в продажу.

Пассажиры должны заранее заполнить «Самодекларацию пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения». Граждане РФ и иностранцы при пересечении границы должны иметь на руках оригинал справки на русском, белорусском или английском языках, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, сделанный методом ПЦР не ранее, чем за 72 часа до прилета в Белоруссию.

Действие ограничений не распространяется на транзитных пассажиров при следовании через территорию Белоруссии в течение 24 часов.

Прибывающие же на территорию России обязаны отправиться на самоизоляцию по месту жительства до получения отрицательного теста на СOVID-19 методом ПЦР.

В аэропорту и на борту воздушного судна необходимо соблюдать меры против коронавируса: носить маски и перчатки, их нельзя снимать в течение всего полета. У всех пассажиров будут измерять температуру при входе в аэропорт и при посадке в самолет.