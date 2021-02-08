Москва, 8 февраля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Совместный проект памятника медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией, разрабатывают российский Минздрав и Сеченовский университет. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил 8 февраля на Совете ректоров медицинских вузов.

Александ Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

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Проект задуман для увековечивания памяти о подвиге медработников, в том числе погибших от COVID-19, в истории российской медицины, пояснил он. Проект, по словам министра, должен стать народным, то есть нужно объявить сбор средств на памятник.

Централизованно выделить средства было бы проще, но авторы идеи считают, что правильнее будет показать участие каждого, в том числе представителей медицинского сообщества. Уже готовы эскизы памятника, выбрано место для установки, добавил министр.

«Героизм и самоотверженность, проявленные врачами и медсестрами, будут навсегда запечатлены в одном моменте», — заключил Мурашко.

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