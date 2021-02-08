Москва, 8 февраля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В 2020 году в России удалось собрать крупнейший в истории урожай пшеницы. Об этом 8 февраля заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Пшеница

Представитель отрасли отметил, что сезон 2020 года выбивается от предыдущих по целому ряду параметров. При этом в России показатели валового сбора составили 133 млн тонн зерна, из которых почти 96 млн тонн приходятся на пшеницу.

«Это второй урожай за всю историю РФ, даже за все исторические времена. И это рекордный урожай по пшенице за все исторические времена. При этом потребление у нас не сильно изменилось. Мы оцениваем его в 78,4 млн тонн. Мы умещаемся в пределах 80 млн тонн потребления — остальное остается на экспорт», — заявил Злочевский.