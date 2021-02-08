Москва, 8 февраля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Ситуация в строительной отрасли РФ усугубляется ограничениями на максимальную допустимую долю иностранных сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил член генсовета «Партии Роста», руководитель группы компаний, занятых в строительном секторе, Дмитрий Панов. Так он прокомментировал информацию о том, что на строительных площадках столицы РФ зафиксирована нехватка примерно 15−20 тыс. работников.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рабочий

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«Ситуация, сложившаяся на рынке труда в строительной отрасли, — прямой отголосок ограничительных мер, которые принимались в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и закрытия границ с рядом стран ближнего зарубежья, — сказал Панов. — По данным правительства РФ, отрасль по состоянию на начало 2021 года лишилась порядка 1,5 млн мигрантов, которые не смогли вернуться на объекты в регионах России. Отчасти такая ситуация усугубляется действующими ограничениями на максимально допустимую долю иностранных сотрудников в сфере строительства, установленную соответствующим постановлением правительства. Согласно принятым нормам, квота на привлечение мигрантов в строительстве составляет 80% от общей численности работников на предприятиях».

Как отметил Панов, практика привлечения рабочей силы московскими и региональными застройщиками оказалась неудачной по причине неготовности местных работников соблюдать установленную трудовую дисциплину и обеспечить требуемую производительность труда.

«Сроки урегулирования ситуации во многом зависят от снижения показателей заболеваемости коронавирусом в стране и ослабления принятых ограничительных мер, — сказал Панов. — В текущих условиях одной из возможных мер снятия напряженности на рынке труда в строительной отрасли может стать вахтовое привлечение наиболее востребованных работников из стран ближнего зарубежья на конкретные строительные площадки с обязательством застройщика поместить мигрантов на двухнедельный карантин и проведение теста на коронавирус за счет работодателя».

Напомним, что ранее на «Деловом завтраке» в «Российской газете» руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о нехватке рабочих на строительных площадках Москвы.