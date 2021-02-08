Анкара, 8 февраля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Более 1,5 млн российских туристов посетили курорты юга Турции в 2020 году в условиях пандемии коронавируса. Среди них было менее 500 случаев заболевания COVID-19, рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в отеле. Турция

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За минувший год, по данным турецких властей, в стране побывали более 2 млн российских граждан. Курорты турецкого юга — Анталью и Муглу — посетили около 1,6 млн человек. В основном — с августа, когда возобновились авиаперелёты.

«На более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов — 11», — сказал Ерхов.

Принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность, добавил он. Так, на всех объектах с туристами строго соблюдалась социальная дистанция, заболевших немедленно изолировали. Сейчас в стране действует комендантский час, а заведения общепита работают только навынос.