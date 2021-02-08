Москва, 8 февраля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 407 человек. Об этом 8 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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«Зафиксировано 407 летальных исходов», — говорится в сообщении штаба.

Это на 25 смертельных случаев меньше, чем сутками ранее, когда скончались 432 человека.

Всего с начала пандемии в РФ от COVID-19 умерли 77 068 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлено 15 916 случаев заражения коронавирусом за последние сутки.