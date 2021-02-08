Канберра, 8 февраля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Австралийские компании Airspeeder и Alauda Aeronautics готовят к гонкам летающий автомобиль MK3. Фото с машиной представила пресс-служба Airspeeder.

Пресс-служба Airspeeder Летающий автомобиль MK3

Соревнования с участием модели производители обещают провести уже в этом году. Однако, кто будет соперником аэроспидера, пока не сообщается.

MK3 станет первым концептом аэроспидера, который построят в полном размере. Первая его версия будет управляться с помощью пульта дистанционного управления. Эта модель не предназначена для перевозки людей.

Модель имеет футуристический сигарообразный дизайн. Авто похоже одновременно и на гоночный болид, и на дрон. При этом автомобиль не предназначен для полётов на большой высоте — он будет парить прямо над землей. Концепт создан с целью получить знания о полете в этой форме. Взлёт и посадка MK3 будут вертикальными.

В движение автодрон будет приводиться электромотором производительностью 131 л. с. Максимальная скорость модели составит 120 км/ч, но с четвертым поколением она может достигнуть 200 км/ч.

Пилотируемая версия MK4 должна быть выпущена в 2022 году.

Ранее российский стартап Scienex успешно протестировал систему управления будущего летающего автомобиля Flyter. Создать концепт аппарата специалисты компании планируют уже в этом году.

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