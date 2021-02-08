Лондон, 8 февраля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Британский журнал The Spectator Index обнародовал рейтинг стран мира по количеству привившихся от COVID-19 на 100 жителей по состоянию на 7 февраля. Мировым лидером является Израиль — там вакцинированы 62 человека на 100 местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На втором месте Объединенные Арабские Эмираты с результатов в 40 привившихся на 100 жителей. Тройку лидеров замыкает Великобритания — там этот показатель составил 17,6 человек. На четвертом месте США — там привились 11,7 человек на 100 жителей.

Далее следует группа стран ЕС, лидером среди которых стала Польша. В республике привиты 4,3 человека из 100. Далее следуют Испания (4,2 человека), Италия (4,1) и Германия (3,7). Средний показатель в Евросоюзе составил 3,7 человека на 100 жителей.

Чуть ниже расположились Канада (2,7), Китай (2,1), Бразилия (1,6), Саудовская Аравия (1,2), Россия (0,6), Мексика (0,5), Индия (0,4) и Индонезия (0,3).