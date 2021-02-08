Тегеран, 8 февраля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Иран высказал российской стороне протест из-за названия Персидского залива. Соответствующую ноту иранские власти направили в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Nasa Персидский залив космоса

«Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста», — цитирует государственное агентство INRA слова официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Он пояснил, что поводом для претензии стала публикация на официальной странице МИД РФ в Twitter на арабском языке, в которой Персидский залив был назван Арабским.

Добавим, что в арабских странах Персидский залив называют Арабским, а Иран единственный, кто использует рекомендованное Организацией Объединённых Наций название «Персидский залив».