Москва, 8 февраля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России разрешило использовать при лечении COVID-19 пять препаратов. Об этом говорится в обновлённых методических рекомендациях министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа», — говорится в документе.

Все эти препараты противопоказаны беременным женщинам. В ведомстве уточнили, что сведения о результатах терапии ряда других лекарств «не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве сообщили, что SARS-CoV-2 может оставаться жизнеспособным на различных поверхностях при комнатной температуре (от 20 до 25 градусов Цельсия) в высушенном виде до трёх суток.

В жидкой среде этот срок возрастает до семи суток. При температуре +4 градуса Цельсия коронавирус остаётся стабильным более 14 дней.

Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации. При повышении температуры окружающей среды срок жизнеспособности коронавируса сокращается.