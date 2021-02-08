Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга заключат новое соглашение с Министерством здравоохранения РФ об открытии еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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По данным на 5 февраля, в Петербурге работало 108 прививочных пунктов.

Как уточнили в городском Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19, в понедельник, 8 февраля, завершится доставка в пункты вакцинации самой крупной партии вакцины, поступившей в Петербург 5 февраля (75 600 комплектов из двух доз). На следующей неделе ожидается поставка в город новой партии вакцины.

Всего за время кампании в Петербург поступило 218 642 комплекта вакцины. За весь период в Петербурге вакцинировано 106 894 человека. Из них 21 891 полностью закончил цикл вакцинации.