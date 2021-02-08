Якутск, 8 февраля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Борьба за должность мэра Якутска будет горячей и не менее грязной, «все средства будут хороши», заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Степанов Слава Якутск

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«Моё мнение, что пройдут весьма интересные выборы. Поколение беби-бума 80-х годов уже выросло и активно включается в политику. Это будут весьма молодые выборы. Первым официально уже выдвинут Савва Михайлов, 1984 года рождения, от КПРФ, и. о. мэра Якутска Евгений Григорьев, которого прочат в кандидаты от «Единой России», 1985 г. р., но ждём итогов праймериз. ЛДПР вряд ли выдвинет кого-нибудь постарше, думаю, это будет молодой парень европейской внешности. «Справедливая Россия» ведёт долгие переговоры и совещания, обсуждается три кандидатуры, да и депутат Госдумы Федот Тумусов приехал в Якутск. Как я понимаю, Владимир Федоров не прочь попробовать в очередной раз выиграть или хотя бы повлиять на исход выборов.

Есть информация, что глава Якутии Айсен Николаев субботним вечером 6 февраля собирал глав округов Якутска. Если таковая встреча была проведена, интересно, внесена ли она в график главы и будут ли озвучены итоги встречи? Или же это просто слухи. По крайней мере ранее подобных встреч не было. Разве что муниципальные форумы, где присутствовали по приглашениям главы районов республики и местных представительных органов. Информационное пространство наводняют разные мнения, инсайды, слухи. Это неудивительно, на носу выборы в Госдуму, идёт проба сил, для кого-то «торги» за проходные места, некоторые кандидаты делают задел на будущее, других не желает видеть действующая власть. Учитывая оппозиционность нашего региона, начиная от прошлых выборов мэра, президента РФ, главы Якутии, городской думы и голосования о поправках в Конституцию РФ, считаю, что борьба будет горячей и не менее грязной, «все средства будут хороши», когда на кону столица региона и перспективы на Госдуму. Это не учитывая того, что уже через два года будем главу республики выбирать», — прокомментировал подготовку к досрочным выборам мэра Якутска Андрей Данилов.

Выборы будут длиться три дня, с 26 по 28 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев фактически потерял управление республикой, считают эксперты. По их мнению, он не сможет повлиять не только на ход выборов в Госдуму 2021 года, но и является непроходным кандидатом на следующих выборах главы региона.