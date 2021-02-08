Якутск, , 07:11 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что Минфин РФ рассматривает возможность предоставления гранта на строительство моста через реку Лена, рассчитывая при этом на то, что финансирование со стороны бюджета республики и инвесторов будет увеличено, пишет Telegram-канал Им-балай.

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Раньше Николаев заявлял, что если федерального гранта не будет, то не будет и моста. Однако он не упоминал, в каком объёме будет этот грант. Теперь стало ясно, что пропорции будут примерно таковыми: 90% — бюджет Якутии и инвесторы, которым также будут потом выплачивать средства из бюджета республики, и 10% — федеральный грант.

Параллельно в республике идёт стройка Арктического центра стоимостью 18,5 млрд рублей, поликлиники в Якутске, детского центра «Полярная звезда», планируется стройка суперкампуса для лицеев и колледжей. Все эти стройки обойдутся бюджету Якутии в баснословные суммы.

Иными словами к концу правления Айсена Николаева и на десятилетия вперед республика оказалась в долгосрочной долговой яме. Как это уже произошло с бюджетом Якутска, где потрачены огромные деньги на строительство социальных объектов.

Такое положение дел не могло не возмутить якутян. Разразился так называемый «муниципальный бунт» — главы муниципалитетов открыто выступили против того, что средства уходят куда угодно, только не на развитие территорий.

В результате своих действий и откровенно долговой финансовой политики, Николаев потерял не только поддержку муниципалитетов, но и местных элит. Как полагают местные политологи, это произошло из-за ориентации главы региона только на Москву, но не на интересы республики. На сегодняшний день Айсен Николаев фактически потерял управление республикой, считают эксперты. По их мнению, он не сможет повлиять не только на ход выборов в Госдуму 2021 года, но и является непроходным кандидатом на следующих выборах главы региона.

«Якутии предстоят интрижные выборы, очень много кандидатов до 50 лет», — считает политолог Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на экс-мэра Якутска Сардану Авксеньтьеву, которая ушла в добровольную отставку, не прекращаются нападки в прессе и соцсетях. Так, в одном из последних постов она выложила чужой текст сообщения, в котором автор пишет, что у неё есть дом в Москве на Рублёвке и «тёплое» место в каком-то министерстве РФ, которое для неё держат.