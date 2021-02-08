Благовещенск, 8 февраля, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов признал, что ситуация с наличием бензина в регионе сложная. Крупная поставка от хабаровского НПЗ ожидается только во вторник 9 февраля. А пока глава Приамурья попросил людей запастись терпением и отложить дальние поездки.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензин

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«Запаситесь, пожалуйста, терпением, поберегите бензин и по возможности отложите дальние поездки», — написал Орлов на своей странице в Instagram.

Губернатор Амурской области рассказал, что бензина марки АИ-98 нет на заправочных станциях, АИ-95 — продают на 11 заправках, АИ-92 — на 45.

В воскресенье, 7 февраля, Орлов сам проехал по АЗС Благовещенска и сообщил, что на 14 из 16 заправок бензин продавался, правда со сбоями — из-за слива бензовозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 5 февраля, несмотря на заверения властей и руководства НПЗ о стабилизации поставок бензина, ситуация оставалась сложной. Очереди автомобилистов на АЗС по-прежнему стояли, перекупщики предлагали на популярных сайтах бензин по запредельным ценам, а также продавали места в очередях на заправках.

Первые проблемы с обеспечением топлива на заправках появились ещё 26 января из-за ремонтных работ на хабаровском НПЗ, а уже к концу месяца и в феврале автомобилисты выстраивались в длинные очереди.