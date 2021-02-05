Хабаровск, , 04:56 — REGNUM В Хабаровском крае несмотря на заверение властей и руководства НПЗ о стабилизации с поставками бензина, ситуация остаётся сложной. Очереди автомобилистов на АЗС по-прежнему стоят, перекупщики предлагают на популярных сайтах бензин по запредельным ценам, а также продают место на заправках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам хабаровчанки Натальи, утром 5 февраля как и предыдущие дни, особых улучшений на заправках не наблюдалось.

«Вечером мы с мужем свои машины заправить не смогли — простояли на одной из заправок больше часа и буквально перед нами бензин закончился. Утром супруг встал в шесть часов и поехал занимать очередь. Простоял минут 40 и заправился 92-м. Мне удалось уже позже на другой АЗС заправиться, тоже больше получаса стояла», — рассказала жительница Хабаровска.

По словам Натальи, длинные очереди на заправках наблюдаются с начала февраля.

Активизировались спекулянты, дошло до того, что продают не только бензин, но и место в очереди. Подобных объявлений в интернете достаточно. В основном литр бензина предлагают за 90−100 рублей, плюс доставка.

Так, на Фарпосте актуальны объявления: «Бензин Роснефть, есть чеки. От 20 литров канистра, доставка до авто 200 рублей в черте города. Если не хотите стоять в очереди по 3−4 часа, то звоните пишите, мы просто даём возможность».

И таких предложений несколько. Кстати, место в очереди на АЗС близко к «шлангу» стоит 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первые проблемы с обеспечением топлива на заправках появились ещё 26 января, а уже к концу месяца и в феврале автомобилисты выстраивались в длинные очереди. При этом бензиновый ажиотаж наблюдался не только в Хабаровском крае, но и в соседнем Приморье и Приамурье.