Брюссель, 7 февраля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его визит в Россию показал отсутствие у Москвы интереса к нормализации отношений с ЕС. Об этом он написал в своём блоге.

European Parliament Жозеп Боррель

«Реакция, с которой я столкнулся (во время визита), явно указывает на развитие событий в другом направлении», — написал он.

По его словам, якобы агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов свидетельствуют о том, что власти РФ «не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель совершил визит в Россию с 4 по 6 февраля. Он заявлял, что едет с визитом в Москву ради поддержания диалога с Россией, который необходим ЕС, чтобы стать глобальным игроком и влиять на важные для ассоциации стран вопросы безопасности.

Ранее сегодня, 7 февраля, он заявил, что Европейский союз может ввести новые ограничительные меры против России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Читайте также: Боррель допустил введение Евросоюзом новых санкций против России