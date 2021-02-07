Брюссель, 7 февраля, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Европейский союз может ввести новые ограничительные меры против России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека, заявил 7 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут решать следующие шаги, и да, они могут включать санкции», — цитирует его Европейская служба внешних связей.

Он добавил, что у ЕС есть ещё один инструмент в этом отношении благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в области прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель совершил визит в Россию с 4 по 6 февраля. Он заявлял, что едет с визитом в Москву ради поддержания диалога с Россией, который необходим ЕС, чтобы стать глобальным игроком и влиять на важные для ассоциации стран вопросы безопасности.

В основе европейской стабильности — уважение к суверенитету границ государств, правам и свободам человека. На этой основе нужно найти общий язык и сферы взаимопонимания, добавил Боррель и уточнил, что в этом состоит цель его визита в Москву.

Читайте также: Боррель: между Россией и ЕС пока остаются разногласия