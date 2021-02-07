Белград, 7 февраля, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич назвал «неприятным» тот факт, что внешняя политика новой администрации США очевидно будет направлена на то, чтобы добиться от Сербии признания независимости Косово.

Predsednik.rs Александр Вучич у карты Сербии

Вучич 7 февраля прокомментировал журналистам текст письма, которое направил ему президент США Джо Байден по случаю приближающегося Дня независимости Сербии — 15 февраля. В этом письме Байден призывает Вучича признать независимость Косово и Метохии во имя будущей интеграции страны в Евросоюз.

«Я получил поздравление от президента Байдена. Спасибо ему за это. А что касается взаимного признания (Сербии и Косово), этого нет в документах ни одной мировой организации. Мы понимаем, что это новая американская политика. Нам уже пытались этот термин в качестве окончательного решения (по Косово) навязать в Вашингтоне. Я уже один раз сказал, что думаю по поводу признания, и мой ответ не изменится», — цитирует слова Вучича телеканал РТС.

Вучич также выступил с заявлением о том, что обстановка вокруг Косово и Метохии и Республики Сербской «усложняется».

Напомним, что в сентябре прошлого года Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдуллах Хоти подписали так называемое Вашингтонское соглашение о «нормализации экономических отношений». Сербская делегация в ходе переговоров в Вашингтоне заявила, что располагает сведениями о том, что американская сторона на стол переговоров вынесет вопрос «взаимного признания» Белграда и Приштины. Потом сербская сторона заявила о том, что этого удалось избежать, и что подписанный документ не затрагивает насущные интересы Сербии в Косово и Метохии.