Вашингтон, 7 февраля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В США скончался экс-госсекретарь страны Джордж Шульц. Об этом говорится 7 февраля в обнародованном на сайте Гуверовского института заявлении, сотрудником которого он являлся.

U.S. Department of State Джордж Шульц

«Джордж Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в Калифорнии. О причинах смерти политика, занимавшего пост госсекретаря США в 1982—1989 годах, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в январе 2021 г. в США на 88-м году жизни скончался легендарный телеведущий Ларри Кинг.

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