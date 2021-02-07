Будапешт, 7 февраля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории страны. Об этом 7 февраля сообщил министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер.

Mil.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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По его словам, регулятор завершил официальные исследования вакцины, «Спутник V» соответствует характеристикам производителя.

«Согласно решению компетентного органа, после вакцин … Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна — «Спутник V», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» по итогам третьей фазы клинических испытаний показала очень хорошую эффективность — 91,6%. На данный момент обработаны анализы почти 20 тысяч добровольцев, которые были вакцинированы «Спутником V» в рамках третьей фазы клинических испытаний.

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