Майами, США, 7 февраля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Личные данные пациентов двух больничных сетей в США оказались в открытом доступе вследствие хакерской атаки. Об этом сообщает NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

На одном из хакерских форумов были обнаружены десятки тысяч файлов из внутренних сетей ряда больниц из нескольких городов штата Техас и города Майами. Опубликовавшая эти файлы хакерская группировка хорошо известна специалистам по кибербезопасности. Обычно эти хакеры требуют выкуп со своих жертв, однако в больницах не получали от хакеров никаких сообщений.

Отмечается, что утекшие данные содержат не только номера медицинского страхования и другие персональные данные, но и полные истории болезней, а также информацию о медицинских процедурах. Мотивы хакеров, опубликовавших медицинские данные, пока неясны. Медицинские организации начали расследование инцидента при участии сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года компьютерные системы 250 медицинских учреждений компании Universal Health Services в США подверглись кибератаке.