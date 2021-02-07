Хакеры украли медицинские карты пациентов двух сетей клиник в США
Майами, США, 7 февраля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Личные данные пациентов двух больничных сетей в США оказались в открытом доступе вследствие хакерской атаки. Об этом сообщает NBC News.
На одном из хакерских форумов были обнаружены десятки тысяч файлов из внутренних сетей ряда больниц из нескольких городов штата Техас и города Майами. Опубликовавшая эти файлы хакерская группировка хорошо известна специалистам по кибербезопасности. Обычно эти хакеры требуют выкуп со своих жертв, однако в больницах не получали от хакеров никаких сообщений.
Отмечается, что утекшие данные содержат не только номера медицинского страхования и другие персональные данные, но и полные истории болезней, а также информацию о медицинских процедурах. Мотивы хакеров, опубликовавших медицинские данные, пока неясны. Медицинские организации начали расследование инцидента при участии сотрудников правоохранительных органов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года компьютерные системы 250 медицинских учреждений компании Universal Health Services в США подверглись кибератаке.