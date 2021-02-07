Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky Хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс»

Игра состоялась на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче дубль Джордан Эберле (11-я минута, 16-я в большинстве), Кэл Клаттербак (49-я) и Андерс Ли (58-я, в большинстве).

У «Пингвинз» голы забили Пьер-Оливье Жозеф (14-я), российский нападающий клуба Евгений Малкин (40-я) и Джейк Гюнцель (44-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить в матче 28 из 31 броска по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс», которые данной победой прервали серию из пяти подряд поражений, сыграют с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». «Питтсбург», для которого это второе подряд поражение, 12 февраля снова сыграет с «Айлендерс».