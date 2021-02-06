Донецк, 6 февраля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

ЧП произошло сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка.

«Трое военнослужащих … подорвались на неизвестном взрывном устройстве, — говорится в сообщении. — От полученных ранений двое … погибли, за жизнь третьего борются медики».

В настоящее время выясняются обстоятельства данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что ВСУ дважды за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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