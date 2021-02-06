Женева, Швейцария, 6 февраля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 104 956 439 человек, за последние сутки на планете Земля зафиксировано 460 906 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит в субботу, 6 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 15 407 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 290 488.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 355 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 355 тысяч случаев заражения коронавирусом