Братислава, 6 февраля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Игор Матович допустил возможность производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

05.rospotrebnadzor.ru Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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"В Словакии могли бы производиться вакцины против коронавируса, включая «Спутник V», — сказал он в эфире Словацкого радио.

Матович считает, что Москва заинтересована в размещении производства своего препарата в тех странах, куда он поставляется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Словакии продлили до 20 марта режим чрезвычайной ситуации. Указанный режим был введен 1 октября из-за распространения коронавируса и продлевается уже третий раз.

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