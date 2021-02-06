Москва, 6 февраля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В московскому аэропорту «Шереметьево» совершил штатную посадку подавший сигнал тревоги пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Амстердам. Об этом 6 февраля сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Igor Dvurekov Самолёт Airbus A320

«Самолет (Airbus A320 — прим. ИА REGNUM) совершил штатную посадку», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за частичного отказа системы радиосвязи.

Ранее стало известно, что самолет Airbus A320, ранее вылетевший в Амстердам, возвращается в московский аэропорт «Шереметьево».

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