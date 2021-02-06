Москва, 6 февраля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В московский аэропорт «Шереметьево» возвращается самолет Airbus A320, ранее вылетевший в Амстердам. Об этом 6 февраля свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Igor Dvurekov Самолёт Airbus A320

По данным портала, экипаж воздушного судна, подавший сигнал тревоги, изменил курс вскоре после взлёта.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил ТАСС, что угрозы для жизни и здоровья пассажиров не представляет ситуация с возвращением самолета в «Шереметьево».

По его словам, сообщение о частичном отказе системы радиосвязи ранее передал командир воздушного судна, поэтому было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.

«Самолет (Airbus A320 — прим. ИА REGNUM) вырабатывает топливо… — отметил источник. — Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет».