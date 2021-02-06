Москва, 6 февраля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Жители России потратили на подержанные автомобили в 2020 году около 2 трлн 940 млрд рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

MikesPhotos

В сравнении с 2019 годом объём продаж автомобилей с пробегом вырос на 12%. Также вторичный рынок обошёл по продажам новые автомобили — в 2020 году совокупные траты на покупки новых автомобилей в России составили 2,5 трлн рублей.

Отмечается, что три четверти продаж (74%) на вторичном рынке пришлось на модели массового сегмента. Оставшиеся 26% или 770 млрд рублей были потрачены в 2020 году на покупки автомобилей с пробегом премиум-класса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средневзвешенная цена автомобиля на вторичном рынке в России за 2020 год составила 550 тыс. рублей.