Москва, 6 февраля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в Российской Федерации выявлено 16 627 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эпидемия коронавируса в России

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Сообщается, что 16 627 новых случаев зарегистрированы во всех 85 регионах России. Лидером по суточному приросту выявленных случаев заражения опять оказалась Москва — 2214 случаев. Далее следует Санкт-Петербург, где ситуация значительно улучшилась — 1248. Затем идут: Московская область (955), Нижегородская область (472), Воронежская область (369).

Уточняется, что 10,9% из выявленных за сутки случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Также уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 497 человек. Выздороветь смог 22 831 пациент.