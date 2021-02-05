Лондон, 6 февраля, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Всех, въезжающих на территорию Великобритании, будут дважды тестировать на наличие коронавирусной инфекции, сообщает газета The Telegraph.

Tim Dennell Шеффилд, Великобритания

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Ранее в Соединенном Королевстве ввели требование проходить обязательный карантин для приезжих из стран с высокой заболеваемостью COVID-19. Теперь британские власти намерены ввести обязательное тестирование всех, кто въезжает на британскую территорию. Газета отмечает, что о соответствующем решении в ближайшее время объявит глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Соединенном Королевстве с начала пандемии выявили более 3,9 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались более 111 тыс. человек.